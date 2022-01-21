اللجنة المنظمة لمونديال الأندية ترحب بالأهلي وباقي المشاركين في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - رحبت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الإمارات الشهر المقبل، بالنادي الأهلي وباقي الأندية المشاركة في النسخة المرتقبة من مونديال الأندية.

ونشرت اللجنة المنظمة مقطع فيديو تشويقي للبطولة يتضمن الأندية المشاركة، مع تعليق: "نلتقي في أبوظبي".

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات خلال الفترة بين 3 فبراير وحتى 12 من الشهر نفسه.

ويشارك في البطولة 7 أندية هي الأهلي بطل أفريقيا، وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، والهلال السعودي (آسيا)، وبالميراس البرازيلي (أمريكا الجنوبية)، ومونتيري المكسيكي (أمريكا الشمالية والوسطى)، وبيراي التاهيتي (أوقيانوسيا)، بجانب الجزيرة بطل الدوري الإماراتي وممثل الدولة المضيفة.

ويلعب الأهلي مع مونتيري في الدور ربع النهائي يوم 5 فبراير على استاد "آل نهيان" في أبوظبي، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة بالميراس في نصف النهائي.