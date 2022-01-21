الامارات | مدرب الجزائر جمال بلماضي يكشف عن الأسباب الواقعية للخروج من أمم أفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجزائر جمال بلماضي يكشف عن الأسباب الواقعية للخروج من أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، عن خيبة أمله عقب إقصاء "الخضر" مبكرا من الدور الأول في كأس أمم إفريقيا، مشيرا إلى أن "محاربي الصحراء" لم يستحقوا الهزيمة أمام منتخب ساحل العاج.

وودعت الجزائر، حاملة اللقب، بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، بعد تكبدها لخسارة قاسية على يد منتخب ساحل العاج، الخميس، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتذيل "محاربو الصحراء"، جدول ترتيب المجموعة الخامسة، بنقطة يتيمة.

وقال بلماضي في تصريحات عقب مباراة ساحل العاج: "صراحة، لم نكن نستحق هذه الخسارة والإقصاء، لكننا في الوقت نفسه لم نقدم ما علينا للبقاء في المنافسة".

وأضاف: "لم نعرف كيف ندخل في المباراة، وبعد ذلك تأخرنا في النتيجة، وللأسف افتقدنا الفاعلية أمام المرمى، ولم نعرف كيف نستغل الفرص التي أتيحت لنا، قبل أن تتعقد أمورنا بإهدار ركلة جزاء (عن طريق رياض محرز)".

وأردف المدرب الجزائري: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، لأننا كنا نمتلك الكثير من الرغبة لتمثيل الجزائر بأحسن طريقة ممكنة، لكن نتيجة مباراة اليوم لا تتعلق بمسألة الإرادة، بل بالقدرة، وهذا هو الفرق".

وختم: "الآن لا أريد الحديث عن المستقبل، الوقت لا يسمح لي بذلك، وسنرى ماذا سيحدث في القريب".

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