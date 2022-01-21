شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يصل مطار ياوندى استعدادا للسفر إلى دوالا لمواجهة كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار ياوندى ، استعدادا لاستقلال الطائرة إلى مدينة دوالا التى تستضيف مواجهة كوت إيفوار الأربعاء المقبل في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون حيث صعد الفراعنة عقب حصد المركز الثانى من المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط .

وتستغرق الرحلة من ياوندى إلى دوالا 30 دقيقة بالطائرة، ويلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار في السادسة من مساء الأربعاء المقبل في دور الـ 16 لبطولة كأس الامم الافريقية .

وحرص كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على الحديث مع لاعبى المنتخب أكثر من مرة عقب التأكد من مواجهة كوت ديفوار فى دور الـ16 ببطولة أمم افريقيا يوم الأربعاء المقبل.

وقال كيروش للاعبين :" منتخب كوت ديفوار ليس مرعبا والمباراة فى المتناول بالنسبة لنا، بدليل أن منتخب كوت ديفوار عانى أمام سيراليون فى المباراة الأولى بأمم افريقيا وتعادل معها 2 / 2 ، وفاز بصعوبة كبيرة على غينيا الاستوائية فى المباراة الثانية بهدف نظيف، لذا ستكون المباراة يوم الأربعاء متكافئة للغاية معهم".