شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة ومعلول والشحات يتصدرون الفيديو الترويجي لمونديال الأندية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أطلقت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها الإمارات فى فبراير المقبل، خلال الفترة من 3 إلي 12 فبراير فيديو للترحيب بالأندية التي تشارك في البطولة.

وتصدر الفيديو الترويجي الذى اطلقته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية محمد مجدي أفشة وعلي معلول لاعبا النادي الأهلي.

ويأتي قرار اللجنة المنظمة في إطار الترحيب بالأندية كبار القارات التي ستشارك في محفل عالمي، ينال اهتمام الجماهير في العالم خلال الفترة المقبلة.

وتشهد البطولة مشاركة النادي الأهلي، للمرة الثانية على التوالي بصفته بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، حيث حصد الميدالية البرونزية في النسخة الماضية.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية بعد عدة أيام بمشاركة أندية عريقة بينها الأهلي المصري وتشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي وبالميراس البرازيلي، حيث يعد النادي الأهلي صاحب المشاركة التاريخية في هذه البطولة وذلك بـ7 مشاركات.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الإمارات في الفترة من 3 فبراير المقبل وحتي 12 فبراير.

وتعد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية الـ18 المقررة إقامتها في أبوظبي بعد مرور نحو 22 عاماً على انطلاقها لأول مرة، وسط حضور تاريخي لبطل مصر للمرة السابعة.