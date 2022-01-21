شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يطمئن الأهلي على حالته خلال "العزل" فى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي اتصالاً خلال الساعات الماضية مع على معلول لاعب الفريق للاطمئنان عليه خلال فترة العزل التي يخضع لها حالياً بـأمم أفريقيا الحالية في الكاميرون.

وأطمئن طبيب الأهلي على "عزل" على معلول وتناوله بروتوكول العلاج الذي يخضع له حالياً في بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون.

وأكد معلول لطبيب الأهلي أن حالته جيدة ولا يعاني من أعراض قوية من الفيروس الذي حرم اللاعب من مباراة تونس وجامبيا أمس ، الخميس، بالبطولة القارية والتي انتهت بخسارة تونس في اللحظات الأخيرة بهدف نظيف.

وتلعب تونس في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا مع منتخب نيجيريا.