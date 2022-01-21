شكرا لقرائتكم خبر عن كارميلو يقود هجوم الإسماعيلى امام البنك الأهلى بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه ، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي فى الثانية والنصف من عصر اليوم ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

التشكيل شهد استمرار الدفع بالمهاجم البوليفي كاراميلو فى قيادة الهجوم ، فيما سيشارك بصفة أساسية للمرة الأولى كل من محمد عمار ووجيه عبد الحكيم فيما يجلس الوافدون الجدد على مقاعد البدلاء.

وضم كل من ..

حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع .. عصام صبحي ، باهر المحمدي ، محمد عمار ، عبد الله جمعة.

خط الوسط الدفاعي .. محمود عبد العاطي “دونجا” ، محمد عادل.

خط الوسط الهجومي .. وجيه عبد الحكيم ، عبد الرحمن مجدي ، محمد الشامي.

خط الهجوم .. كارميلوا ألجازنزا

على مقاعد البدلاء .. عمر رضوان ، مروان الصحراوى ، عماد حمدى ، عمر الوحش ، محمد دسوقى ، أحمد مدبولي ، سايكو ،جان موريل ، دييجو فرناندو.