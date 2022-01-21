شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وكوت ديفوار .. الأفيال وش الخير على الفراعنة فى بطولات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره كوت ديفوار فى السادسة من مساء الأربعاء المقبل 26 يناير الحالى فى إطار دور الـ 16 ببطولة أمم أفريقيا التى تقام بالكاميرون .

وتٌعد مباراة الأفيال هى المواجهة الحادية عشر فى مواجهات المنتخبين فى بطولة أمم أفريقيا ، وكانت الغلبة للفراعنة ، حيث فاز المنتخب المصرى فى 7 مباريات ، و تعادل مرتان ، بينما كانت الخسارة من نصيبه مرة واحدة.

ومن الأمور التى يتفاءل فيها الفراعنة ، للتتويج باللقب الأفريقى فى النسخة الجارية من البطولة ، أنه من بين مواجهات مصر وكوت ديفوار فى البطولة الأفريقية ، خلال أخر خمس ألقاب توج بها الفراعنة ، كانت من خلال تخطى كوت ديفوار فى الأدوار الإقصائية ، فى نسخ 1986، 1998 ، 2006 ، 2008 .

شهدت بطولة أمم أفريقيا 1986 ، مواجهة بين مصرو الفراعنة، ونجح المنتخب فى الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين نظيفين بدور المجموعات ، أحرزهما جمال عبد الحميد وشوقى غريب ، و تأهل المنتخب لباقى الأدوار الإقصائية ، و تقابل مع الكاميرون فى النهائى ، و حسمت ركلات الترجيح اللقب للفراعنة .

وفى بطولة 1998 ، التقى المنتخب المصرى مع كوت ديفوار فى ربع النهائى بالبطولة الأفريقية ، و انتهت المباراة بالتعادل ، فتم اللجوء الى ركلات الترجيح التى انتهت بفوز الفراعنة 5\4، و صعد الفراعنة لباقى الأدوار حتى التقى مع جنوب أفريقيا فى نهائى البطولة وتوج باللقب بهدفين دون رد .

ففى نسخة 2006 التقت مصر مع كوت ديفوار فى نهائى البطولة ، بعد انتهاء الوقت الأصلي في المباراة النهائية، والإضافي للمباراة بالتعادل بدون أهداف ، و تم اللجوء لركلات الترجيح لحسم النتيجة، وجاءت نتيجة ركلات الترجيح 4-2 لصالح مصر، وتوج الفراعنة للمرة الخامسة باللقب .

وفى نسخة 2008 ، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية ، كانت الأفيال تسعى للانتقام والثأر بعد الخسارة في نهائي 2006، لكن نجحت الفراعنة بالفوز برباعية مقابل هدف ومر الفراعنة الى النهائى والفوز على الكاميرون بهدف نظيف في النهائى .