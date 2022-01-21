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مصر وكوت ديفوار .. الأفيال وش الخير على الفراعنة فى بطولات أمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد -  

يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره كوت ديفوار فى السادسة من مساء الأربعاء المقبل 26 يناير الحالى فى إطار دور الـ 16 ببطولة أمم أفريقيا التى تقام بالكاميرون .

 

وتٌعد مباراة  الأفيال هى المواجهة الحادية عشر فى مواجهات المنتخبين فى بطولة أمم أفريقيا ،  وكانت الغلبة للفراعنة ، حيث فاز المنتخب المصرى فى 7 مباريات ، و تعادل مرتان ، بينما كانت الخسارة من نصيبه مرة واحدة.

 

ومن الأمور التى يتفاءل فيها الفراعنة ، للتتويج باللقب الأفريقى فى النسخة الجارية من البطولة ، أنه من بين  مواجهات مصر وكوت ديفوار فى البطولة الأفريقية ، خلال أخر خمس ألقاب توج بها الفراعنة ، كانت  من خلال تخطى كوت ديفوار فى الأدوار الإقصائية ، فى نسخ  1986، 1998 ، 2006 ، 2008 .

 

 شهدت بطولة أمم أفريقيا 1986 ، مواجهة بين مصرو الفراعنة، ونجح المنتخب فى الفوز على منتخب كوت ديفوار  بهدفين نظيفين بدور المجموعات ،  أحرزهما جمال عبد الحميد وشوقى غريب ، و تأهل المنتخب لباقى الأدوار الإقصائية ، و تقابل مع الكاميرون فى النهائى ، و حسمت ركلات الترجيح اللقب للفراعنة .

 

وفى بطولة 1998 ، التقى المنتخب المصرى مع كوت ديفوار فى ربع النهائى بالبطولة الأفريقية ، و انتهت المباراة بالتعادل ، فتم اللجوء الى ركلات الترجيح التى انتهت بفوز الفراعنة 5\4، و صعد الفراعنة لباقى الأدوار حتى التقى مع جنوب أفريقيا فى نهائى البطولة وتوج باللقب بهدفين دون رد  .

 

ففى نسخة 2006  التقت مصر مع كوت ديفوار فى نهائى البطولة ، بعد انتهاء الوقت الأصلي في المباراة النهائية، والإضافي للمباراة بالتعادل بدون أهداف  ، و تم اللجوء لركلات الترجيح لحسم النتيجة، وجاءت نتيجة ركلات الترجيح 4-2 لصالح مصر، وتوج الفراعنة للمرة الخامسة باللقب .

 

 وفى نسخة  2008  ، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية ، كانت الأفيال تسعى للانتقام والثأر بعد الخسارة في نهائي 2006، لكن نجحت الفراعنة بالفوز برباعية مقابل هدف ومر الفراعنة الى النهائى والفوز على الكاميرون بهدف نظيف في النهائى .

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