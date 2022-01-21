شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: وليد سليمان لم يطلب تغريم ياسر والعقوبة تطول الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي آخر مستجدات أزمة ثنائي فريق الكرة الأول وليد سليمان وياسر إبراهيم والذين دخلا في مشادة على هامش أحد تدريبات الفريق، وأكد المصدر أن وليد سليمان لم يطلب تغريم ياسر إبراهيم كما تردد، خاصة وأنه ليس دوره أن يقوم بذلك في وجود سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وهو المنوط باتخاذ مثل تلك القرارات، وتحديد الشخص الذي يتم عقابه بعد كل مشكلة.

ودخل وليد سليمان في مشادة مع ياسر إبراهيم بسبب تدخل الأخير على الحاوي بقوة في مران الأهلي، ليتطور الـمر بين الثنائي ليتدخل سامي قمصان المدرب المساعد للفريق قبل تطور الأمر أكثر وقام بإنهاء الأزمة قبل مغادرة الثنائي ملعب التتش.

وشدد المصدر أن هناك عقوبة غير معلنة على الثنائي بعد التأكد من ارتكاب كلا منها خطأ، مؤكداً أنه سيتم خصم جزء من مستحقات كلاً منها من راتب شهر يناير الجاري، ويستضيف فريق الأهلى نظيره المقاولون العرب في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة، وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.