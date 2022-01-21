شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب صباحى للمستبعدين فى الإسماعيلى من مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى المستبعدين، تدريبات صباحية على ملعب " عبد الرحمن أنوس " بإستاد الإسماعيلية، ضمن البرنامج المحدد من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون.

قاد المران محمد حمص المدرب العام للإسماعيلى وسيد توفيق مدرب حراس المرمى وسباستيان هريرا مخطط الأحمال، فى إطار سعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية للإطمئنان على مدى جاهزيتهم تمهيدًا للإستعانة بهم فى المباريات المقبلة.

شارك فى المران كمال السيد ومحمد هاشم وأحمد أيمن ومحمد نصر وأحمد فتحى كاستيلو ومحمد بيومى ومحمد مخلوف وأحمد مصطفى ومحمد عبد السميع ومصطفى فارس وعمر هنيدى ومحمود البدرى ومحمود عبد الله وحازم مرسى.

ومن المعروف أن الإسماعيلى سيخوض تجربة ودية بعد غدًا الأحد ضد بورفؤاد " أحد أندية دورى القسم الثانى " ضمن البرنامج الإعدادى لمنافسات كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.

ويذكر أن الإسماعيلى سيستضيف البنك الأهلى فى الثانية والنصف عصر اليوم _ الجمعه _ على ملعبه بالإسماعيلية، فى ثانى جولات كأس الرابطة، ويأمل فى تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على صدارة المجموعة الثانية التى تضم أيضًا أندية الأهلى والمقاولون العرب وسموحه والجونة.