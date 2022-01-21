شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الطلائع بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق فاركو بقيادة مجدى عبد العاطى اليوم الجمعة معسكراً مغلقاًَ استعداداً لمواجهة طلائع الجيش والمقرر لها الثانية والنصف ظهر غداً السبت على ستاد الاسكندرية بالجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لكأس رابطة الاندية المحترفة، حيث يؤدى الفريق مرانه الاساسى ثم يعلن مجدى عبد العاطى قائمة الفريق التى تدخل معسكر مغلق استعداداًَ للمباراة التى يتطلع للفوز بها لإضافة ثلاثة نقاط جديدة لرصيده بالمسابقة بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد بالجولة الاخيرة.

فى سياق أخر، أكد عاطف حنفى مدير الكرة بنادى فاركو، أن جميع الأندية استفادت من بطولة كأس رابطة الأندية، وقال حنفى فى تصريحات لبرنامج "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أول مباراة أمام سيراميكا قدمنا مباراة جيدة، واستفادنا بشكل جيد من البطولة، ومواجهة الأهلى والزمالك يكون لها مردود مختلف قدمنا مباراة قوية ونتيجة كبيرة أمام الزمالك وأشكر مجدى عبد العاطى وأهديه ألفوز هو وجهازه ألفني.

أضاف: مجلس الإدارة يقف خلف ألفريق بشكل جيد ومجموعة اللاعبين التى لدينا مميزة، وقدمنا شكل مغاير لأدائنا فى أول 3 مباريات فى الدوري.

واصل: لدينا 4 لاعبين من مواليد 2001 موجودين فى الملعب مع ألفريق، ولذلك كل ألفرق استفادت من كأس الرابطة والأهلى والزمالك جربا الكثير من الناشئين وكذلك اللاعبين العائدين من الإصابة.

واختتم: الأرقام التى يطلبها اللاعبين أصبحت مبالغ فيها بنسبة كبيرة لأننا ليس لدينا عقود رعاية تفى بهذه الأرقام والأندية التى لا تمتلك إمكانيات مادية "هتتعب"، وهناك منافسة كبيرة على بعض اللاعبين وهذا يرفع أسعارهم، ودور رابطة الأندية ألفترة المقبلة توفير عقود رعاية أفضل من خلال البث ألفضائي، ونادى فاركو مظلوم فيما يشاع من أرقام ندفعها للاعبين.