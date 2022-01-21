شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش للاعبى المنتخب :"منتخب كوت ديفوار ليس مرعبا وعانى أمام سيراليون وغينيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على الحديث مع لاعبى المنتخب أكثر من مرة عقب التأكد من مواجهة كوت ديفوار فى دور الـ16 ببطولة أمم افريقيا يوم الأربعاء المقبل.

وقال كيروش للاعبين :" منتخب كوت ديفوار ليس مرعبا والمباراة فى المتناول بالنسبة لنا، بدليل أن منتخب كوت ديفوار عانى أمام سيراليون فى المباراة الأولى بأمم افريقيا وتعادل معها 2 / 2 ، وفاز بصعوبة كبيرة على غينيا الاستوائية فى المباراة الثانية بهدف نظيف، لذا ستكون المباراة يوم الأربعاء متكافئة للغاية معهم".

وتتوجه بعثة منتخب مصر الى مدينة دوالا صباح اليوم الجمعة أستعدادا لمواجهة كوت إيفوار في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون حيث صعد الفراعنة عقب حصد المركز الثانى من المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط .

يلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار في السادسة من مساء الأربعاء المقبل في دور الـ 16 لبطولة كأس الامم الافريقية

وصعد كوت إيفوار الى دور الـ16 للبطولة متصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباريتان أمام الجزائر و غينيا الاستوائية و التعادل مع سيراليون .