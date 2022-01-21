بالمستندات.. صراع إماراتي - تركي على موهبة "زد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي :

أرسل نادي ميمار سنان، ـ أحد أندية الدرجة الأولى في تركيا ـ عرضًا رسمية لنادي زد لضم موهبة خط الوسط بصفوفه محمد عمرو ـ الشهير بـ "ميدو" ـ.

وعلم مراسل "يلاكورة"، إلى أن عرض ميمار ليس الأول فأرسل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم خطابًا لاتحاد الكرة المصري؛ للاستعلام عن اللاعب والنادي الذي يُشارك معه لوجود اهتمام من ناديي العين والجزيرة.

وكان النادي التركي قد أرسل عرضه لنادي زد عقب متابعة وكيله في مصر للاعب خلال مباراة له بصفوف المنتخب الوطني 2006 تحت قيادة مدربه محمد وهبة أمام سيراميكا كليوباترا مواليد 2005 بشهر نوفمبر الماضي.

وسبق ومثّل اللاعب صاحب الـ 15 عامًا، أندية إنبي والداخلية ومصر المقاصة قبل الانضمام لصفوف نادي زد.

وكان نادي زد قد فاز بجائزة أفضل أكاديمية وقطاع للناشئين في قارة أفريقيا، المقدمة من جوائز "جلوب سوكر".

وسبق وعقد نادي زد شراكة مع نادي بروسيا دورتموند الألماني، لأول مرة في أفريقيا، لرعاية وتدريب مواهب كرة القدم الشابة في قطاع الناشئين.