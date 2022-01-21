شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تزين قائمة الكاراتيه فى بطولة البريميرليج بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب الكاراتيه عن قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى بطولة البريميرليج ، التى ستقام بالإمارات فى الفترة من 15 إلى 21 فبراير المقبل.

على مستوى البنات تم اختيار شهد محمد ، فريال اشرف ، اية هشام ، احلام حمدى ، نورسين محمد ، منة شعبان ، ريم سلامة ، حبيبة ماجد ، ياسمين الجويلى.، ومعهم هانى قشطة مديرا فنيا

وعلى مستوى الرجال على الصاوى ، مالك جمعة ، كريم ابو عيطة ، أحمد أيمن ، حازم أحمد ، عبد الله ممدوح ، يوسف عماد ، طه طارق، ومعهم محمد عبد الرحمن مديرا فنيا .

وأعلن اتحاد الكاراتيه موعد بطولة الجمهورية والرانك المقرر إقامتهما خلال شهر فبراير المقبل، وجاءت كالتالى، تقام بطولة الجمهورية مراحل من 18 حتى 21 سنة (كوميتيه) فى الفترة من 10 حتى 14 من فبراير، بينما بطولة الرانك تقام فى مراحل الناشئين والناشئات والشباب والشابات يوم 15 حتى 18 فبراير. وبطولة الرانك الثالث للأشبال فى الفترة من 19 وحتى 21 من فبراير.