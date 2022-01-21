شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان درويش مديرا فنيا للجودو بنادى الزهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الزهور، برئاسة الدكتور محمد الدمرداش، إسناد مهمة المدير الفنى للجودو بالنادى ، إلى رمضان درويش لاعب المنتخب وبطل العالم فى اللعبة .

ويعد درويش أبرز لاعبى منتخب الجودو ، وحقق عدة ميداليات و ألقاب ، منها بطولة افريقيا 9 مرات ، و بطولة اوربا ، و الجائزة الكبرى ، و بطولة العالم ، والماسترز ، وجراند سلام ، و اولمبياد ريو دى جانيرو ، و طوكيو أيضا .

كما حصل درويش على وسام الجمهورية من الطبقة الاولى 3 مرات أعوام 2017 ، و 2018 ، و2019.

أقام اتحاد الجودو برئاسة مرزوق محمد سيمينار للحكام والمدربين، بالمركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى، لشرح تعديلات القانون الجديدة التى أقرها الاتحاد الدولى للعبة.

شهد السيمينار حضور مجلس إدارة اتحاد الجودو، ومحمد رشوان أسطورة اللعبة، والمشرف على المنتخبات، وكذلك عدد من الأجيال المختلفة للجودو، سواء الأساتذة أو الكبار أو الشباب، على مستوى الرجال والسيدات، وارتدى الجميع بدلة الجودو ومعهم رئيس الاتحاد، في رسالة الهدف منها تأكيد ترابط أسرة اللعبة ورغبتهم في إعادة اللعبة لمنصات التتويج القارية والدولية.