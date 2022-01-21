شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ 16 بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المنتخب الوطنى لكرة القدم مع نظيره كوت ديفوار فى إطار منافسات الدور الـ 16 من بطولة أمم أفريقيا التى تقام بالكاميرون ، فى نسختها الـ 33 .

موعد مباراة مصر و كوت ديفوار

يلتقى المنتخب مع كوت ديفوار فى دور الـ 16 من البطولة الأفريقية ، يوم الأربعاء 26 يناير الجارى ، فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، و السابعة بتوقيت الكاميرون .

مشوار مصر فى البطولة الافريقية

صعدت مصر لدور الـ 16 كثانى المجموعة الرابعة حيث تمكن الفراعنة من حصد 6 نقاط عقب الفوز فى مباريتان على غينيا بيساو و السودان و الهزيمة أمام نيجيريا بالجولة الأولى .

مشوار كوت ديفوار

صعدت كوت ديفوار الى دور الـ16 للبطولة متصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين أمام الجزائر و غينيا الاستوائية و التعادل مع سيراليون .

طلب كارلوس كيروش من معاونيه مشاهدة مباريات منتخب كوت ديفوار في النسخة الحالية من امم افريقيا 2021 التى تقام بالكاميرون وطالبهم بعمل تقرير فنى لمعرفة نقاط القوة و الضعف فى صفوف الأفيال .