شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يخضع لفحوصات طبية لتحديد حجم إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد الشيخ لاعب النادي المصري، لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم إصابته وذلك بعد مشاركته مع الفريق البورسعيدي في مباراة الأمس أمام بيراميدز والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف، سجله حسن علي لاعب الفريق البورسعيدي من علامة الجزاء.

وكان أحمد الشيخ قد تسبب في احتساب ركلة الجزاء للنادي المصري بعد كرة مشتركة مع مدافع بيراميدز في منطقة جزاء الأخير، ليتعرض بعدها للإصابة.

وكشف مجدي تراوري مدرب النادي المصري، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، اتفق مع اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي، على ضم لاعب أو اثنين خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وقال تراوري عبر قناة أون تايم سبورت، أن الجهاز الفني منح الأولوية لعقد الصفقات في الانتقالات الصيفية المقبلة لمشاهدة عدد أكبر من اللاعبين.

وكان المصري قد أبرم أول صفقاته الشتوية بعد التعاقد مع الفلسطيني ياسر حامد، لتدعيم دفاعات الفريق البورسعيدي، وذلك لمدة موسمين ونصف.

وكشف مجدي تراوري مدرب المصري عن طموحات وأهداف الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة معين الشعباني في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وذلك بعد الفوز على بيراميدز في الجولة الثالثة بهدف نظيف.

وقال تراوري في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: كأس الرابطة هي فرصة لاكتشاف اللاعبين ومنح الفرصة للجميع، وهناك لاعبين عائدين من الإصابة مثل أبو سليمة، ولاعبين جداً مثل إسلام المزين، وهذا التوقيت مناب لدخول اللاعبين في التشكيل، وكذلك منحنا الفرصة لعمرو موسى.