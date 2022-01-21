شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض بشير التابعى نجم الزمالك السابق لحادث سير وأضرار بالغة فى سيارته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بشير التابعى، نجم الزمالك السابق، عن تعرضه لحادث سير فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، نقل علي إثره إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج، ونشر بشير التابعى، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مجموعة صور وفيديوهات لما خلفه حادث السير من أضرار على السيارة التي كان يستقلها.



حساب بشير التابعي علي انستجرام

ويشار إلى أن بشير التابعى حمل شارة قائد دفاع نادى الزمالك أكثر من 5 أعوام وشارك مع نادى الزمالك فى الفوز بالعديد من البطولات، واحترف بشير فى نادى تشايكور ريزه سبور فى موسم 2004، واستمر معه حتى 2007.

وعاد بشير التابعى من جديد إلى الدورى المصرى عبر بوابات نادى الزمالك فى موسم 2008، قبل أن يستأنف تجربته الاحترافية فى بورصا سبور، ومنه انتقل بشير إلى المنصورة ثم سموحة وطلائع لجيش قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم فى عام 2012 ليكون الطلائع المحطة الأخيرة فى مسيرة بشير التابعى مع الساحرة المستديرة.

وكان بشير التابعى له تصريحات شهيرة قائلا، "لو خسر الزمالك أمام الأهلى بسداسية جديدة ستكون وش الخير على الجيل الحالى، لذا أتمنى يخسر بستة أهداف أو حتى سبعة لتكرار ما حققه جلينا داخل القلعة البيضاء"، مؤكدا "حينما تعرض الجيل الذى كنت ألعب فيه لهزيمة ثقيلة بالستة الشهيرة أمام الأهلى، بعدها حصدنا العديد من الإنجازات التاريخية للنادى وفزنا بلقب الدورى 3 مواسم، بجانب الألقاب الأفريقية الأخرى".