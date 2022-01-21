شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتوجه إلى مدينة دوالا لملاقة كوت إيفوار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار في السادسة من مساء الأربعاء المقبل في دور الـ 16 لبطولة كأس الامم الافريقية
وصعد كوت إيفوار الى دور الـ16 للبطولة متصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباريتان أمام الجزائر و غينيا الاستوائية و التعادل مع سيراليون .
ومن جانب أخر طلب الجهاز الفني للمنتخب المصرى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش من معاونيه مشاهدة مباريات منتخب كوت ديفوار في النسخة الحالية من امم افريقيا 2021 التى تقام بالكاميرون وطالبهم بعمل تقرير فنى لمعرفة نقاط القوة و الضعف فى صفوف الأفيال .
ويرغب كارلوس كيروش لمرعفة نقاط القوة والضعف في صفوف كوت ديفوار من اجل دراسة المنافس وإعداد الخطة التى تحقق الفوز للمنافسة على الصعود الى الأدوار النهائية لبطولة كأس الأمم الافريقية .