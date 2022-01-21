شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتوجه إلى مدينة دوالا لملاقة كوت إيفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تتوجه بعثة منتخب مصر الى مدينة دوالا صباح اليوم الجمعة أستعدادا لمواجهة كوت إيفوار في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون حيث صعد الفراعنة عقب حصد المركز الثانى من المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط .

يلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار في السادسة من مساء الأربعاء المقبل في دور الـ 16 لبطولة كأس الامم الافريقية

وصعد كوت إيفوار الى دور الـ16 للبطولة متصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباريتان أمام الجزائر و غينيا الاستوائية و التعادل مع سيراليون .