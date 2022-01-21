شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يستعين بثلاثى الجيل الذهبى لتخطى عقبة كوت ديفوار فى أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، بخبرات ثلاثى الجيل الذهبى للفراعنة فى الجهاز المعاون وهم وائل جمعة مدير المنتخب وعصام الحضرى مدرب الحراس ومحمد شوقى المدرب المساعد، لنقل خبراتهم للاعبى منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار فى دور الـ16.

وسبق للحضرى وجمعة وشوقى مواجهة كوت ديفوار فى بطولات أمم افريقيا وتحديدا فى نسختى 2006 و2008، ونجح الفراعنة فى تخطى الأفيال والتتويج باللقب رغم أن منتخب كوت ديفوار كان يضم مجموعة كبيرة من النجوم يتقدم الفيل الايفوارى ديديه دروجبا.

وبالفعل بدأ الثلاثى فى نقل خبراتهم للاعبى المنتخب، والتأكيد على أن الجيل الحالى قادر على تخطى كوت ديفوار بشرط الاعتماد على الفنيات والمهارات وعدم مجاراتهم بدنيا وهو ما كان يحدث فى 2006 و2008.

تتوجه بعثة منتخب مصر الى مدينة دوالا صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة كوت إيفوار في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون حيث صعد الفراعنة عقب حصد المركز الثانى من المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط .

يلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار في السادسة من مساء الأربعاء المقبل في دور الـ 16 لبطولة كأس الامم الافريقية

وصعد كوت إيفوار الى دور الـ16 للبطولة متصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباريتان أمام الجزائر و غينيا الاستوائية و التعادل مع سيراليون .