شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يظهر بـ"جلابية" فى غرفة ملابس الأهلى .. وطاهر يسأله: "منين دي".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ظهر خلالها محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر مرتدياً جلابية، حيث تحدث معه طاهر محمد طاهر مستفسراً عنها.

ويستضيف فريق الأهلى نظيره المقاولون العرب في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة، وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

وتعادل المارد الأحمر سلبياً في مباراته الأولى بكأس الرابطة أمام الجونة ثم انتزع نقطة التعادل من أنياب الاسماعيلى بهدف لكل فريق في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الجولة الثانية بالبطولة ، فيما فاز المقاولون العرب على البنك الاهلى بهدف دون رد بالجولة الأولى للمسابقة ثم خسر من الجونة بهدف دون رد في الجولة الثانية.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏