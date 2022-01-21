شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يبحث عن الفوز الأول بكأس الرابطة أمام المقاولون الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره المقاولون العرب في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة، وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

وتعادل المارد الأحمر سلبياً في مباراته الأولى بكأس الرابطة أمام الجونة ثم انتزع نقطة التعادل من أنياب الاسماعيلى بهدف لكل فريق في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الجولة الثانية بالبطولة ، فيما فاز المقاولون العرب على البنك الاهلى بهدف دون رد بالجولة الأولى للمسابقة ثم خسر من الجونة بهدف دون رد في الجولة الثانية.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية ، وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.

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وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الاهلى في المجموعة الثانية والتي تضم لجواره كل من سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب.

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.

ويفضل موسيمانى وأعضاء الجهاز الفنى للأهلى الاعتماد على العناصر الشابة فى مباريات كأس الرابطة، من أجل تجهيز كل اللاعبين ومنحهم فرصة المشاركة من ناحية، ولمنح الفرصة للاعبين الشباب في إظهار قدراتهم من أجل تسويقهم لأندية الدوري الممتاز، من أجل الحصول على فرصة كافية للمشاركة خارج القلعة الحمراء وصقل خبراتهم قبل العودة مجددا للأهلي.

في المقابل ، يدخل فريق المقاولون العرب مباراة الاهلى تحت القيادة الفنية لمحمد عودة، والذي اجتاز اختباره الأول من مقعد الرجل الفني بنجاح، بعدما فاز على البنك الأهلي بهدف نظيف، وذلك على الرغم من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق بغياب 11 لاعباً من الأساسيين قبل أن يخسر من الجونة بهدف دون رد ، وشدد محمد عودة مدرب المقاولون على لاعبيه ضرورة استعادة الانتصارات لاسيما في ظل الأداء المتميز الذى يقدمه شباب الاهلى في مبارياته الأخيرة بشكل يحرج الفرق الكبيرة.