كأس أمم أفريقيا.. 4 مرات عبر فيها منتخب مصر عقبة كوت ديفوار نحو اللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

ضرب منتخب مصر موعدا مع كوت ديفوار في دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ثمن النهائي يوم الأربعاء 26 يناير الحالي، وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساء.

منتخب مصر يمتلك أفضلية واضحة في مواجهاته المباشرة مع منتخب كوت ديفوار، حيث تفوق في 9 من أصل 10 مباريات جمعت بينهما بكأس أمم أفريقيا، مقابل انتصار وحيد لمنتخب الأفيال.

وتعد مواجهة كوت ديفوار فألا حسنا لمنتخب مصر في أمم أفريقيا، حيث أن "الفراعنة" حققوا اللقب في 4 نسخ شهدت الفوز على "الأفيال".

1986

فاز مصر على كوت ديفوار (2-0) في الجولة الثانية من دور المجموعات لنسخة 1986، بفضل ثنائية شوقي غريب وجمال عبد الحميد.

وحقق منتخب مصر اللقب في تلك النسخة، التي أقيمت على أرضه، بعد الفوز على الكاميرون في النهائي (5-4) بركلات الترجيح.

1998

التقى المنتخبان في ربع نهائي نسخة 1998 التي أقيمت في بوركينا فاسو، ونجح "الفراعنة" في حصد بطاقة التأهل بعد الفوز (5-4) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق لقبه الرابع في تلك النسخة بعد الفوز على جنوب أفريقيا (2-0) في المباراة النهائية.

2006

منتخب مصر تفوق مرتين على كوت ديفوار في نسخة 2006 التي أقيمت على أرضه.

المباراة الأولى كانت في دور المجموعات، وانتهت بفوز "الفراعنة" بثلاثية مقابل هدف، وسجل لأصحاب الأرض عماد متعب (هدفين) ومحمد أبو تريكة، فيما تكفل أرونا كونيه بتسجيل الهدف الإيفواري.

تجدد اللقاء بين المنتخبين في النهائي الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يحسمه منتخب مصر بركلات الترجيح (4-2).

2008

في النسخة التالية حقق منتخب مصر فوزا عريضا برباعية مقابل هدف على كوت ديفوار في الدور نصف النهائي وسجل للفراعنة عمرو زكي (هدفين) ومحمد أبو تريكة وأحمد فتحي، فيما سجل عبد القادر كيتا هدفا شرفيا للأفيال.

وكانت كتيبة المدرب حسن شحاتة حصدت اللقب السادس وقتها في كأس أمم أفريقيا بالفوز على الكاميرون بهدف نظيف في النهائي.