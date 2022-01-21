مواعيد مباريات الجمعة.. الأهلي يواجه المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم الجمعة مع عدد من المباريات الهامة في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بجانب انطلاق الأسبوع الـ23 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي جدول أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة كالتالي:

كأس رابطة الأندية المحترفة:

14:30.. الإسماعيلي والبنك الأهلي.. أون تايم سبورتس 2.

14:30.. سموحة والجونة.. أون تايم سبورتس 3.

17:00.. الأهلي والمقاولون العرب.. أون تايم سبورتس 1.

22:00.. واتفورد ونورويتش سيتي.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

22:00.. إسبانيول وريال بيتيس.. بي إن سبورتس 1.

21:45.. هيلاس فيرونا وبولونيا.

الدوري الفرنسي:

22:00.. ليون وسانت إيتيان.. بي إن سبورتس.