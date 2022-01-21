شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه: الننى مظلوم مع المنتخب وثلاثى الوسط تنتظره مسئولية صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حسني عبد ربه نجم النادي الإسماعيلي السابق ومنتخب مصر، أن لاعبي المنتخب الوطني يفتقدون لعنصر الثقة، مشيراً إلى أن الثقة لعبت دوراً كبيراً في تتويج المنتخب من قبل مع حسن شحاتة بـ 3 ألقاب متتالية في كأس الأمم الأفريقية، وقال عبد ربه في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": محمد النني مظلوم وعليه ضغط كبير لذلك لا يظهر بشكل جيد في الملعب، حسن شحاتة كان يمنحنا الثقة في كل كرة حتى لو سددنا الكرة في المدرجات كان يصفق لنا.

أضاف: كيروش ظلم تريزيجية بعد مشاركته في المباريات عقب عودته من إصابة طويلة، وتريزيجية من اللاعبين المظلومين الذين لم يحصلوا على حقهم، مباراة كوت ديفوار لها حسابات خاصة لأن الخاسر خارج البطولة.

واصل: ثلاثي وسط الملعب عليهم دور كبير جداً وعليهم ألا يترجعوا كثيراً إلى وسط ملعبنا حتى لا نتعرض للضغط، وأتمنى أن يبدأ زيزو اللقاء المقبل.

وطلب الجهاز الفني للمنتخب المصرى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش من معاونيه مشاهدة مباريات منتخب كوت ديفوار في النسخة الحالية من امم افريقيا 2021 التى تقام بالكاميرون وطالبهم بعمل تقرير فنى لمعرفة نقاط القوة و الضعف فى صفوف الأفيال .

يلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار في السادسة من مساء الأربعاء المقبل في دور الـ 16 لبطولة كأس الامم الافريقية ؟

ويرغب كارلوس كيروش لمرعفة نقاط القوة والضعف في صفوف كوت ديفوار من اجل دراسة المنافس وإعداد الخطة التى تحقق الفوز للمنافسة على الصعود الى الأدوار النهائية لبطولة كأس الأمم الافريقية .