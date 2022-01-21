شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16 بكأس الأمم الافريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب كوت ديفوار مع منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون و التى يسعى الفراعنة من الفوز باللقاء و الظهور بشكل قوى للصعود الى الادوار النهائية فى البطولة .

موعد مباراة كوت ديفوار ومصر في الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية

تقام مباراة كوت ديفوار ومصر في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الكاميرون مساء الأربعاء المقبل الموافق 26 يناير الجاري و هو اليوم الأخير في مباريات الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مصر تتأهيل الى دور الـ16 من عمر بطولة كأس الامم الافريقية

صعدت مصر عقب حصد المركز الثانى من المجموعة الرابعة حيث تمكن الفراعنة من حصد 6 نقاط عقب الفوز فى مباريتان على غينيا بيساو و السودان و الهزيمة أمام نيجيريا .

كوت ديفوار تتأهيل الى دور الـ16 من عمر بطولة كأس الامم الافريقية

صعدت كوت ديفوار الى دور الـ16 للبطولة متصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين أمام الجزائر و غينيا الاستوائية و التعادل مع سيراليون .