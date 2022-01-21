شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار منتخب مصر للوصول إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر من التأهل لدور الـ16 في بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما حقق 6 نقاط وحصد المركز الثانى من المجموعة الرابعة حيث تمكن من الفوز على غينيا بيساو والسودان و الهزيمته في الجولة الأولى أمام نيجريا.

و يستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في متصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط إثر فوزه على الجزائر وغينيا الاستوائية والتعادل مع سيراليون فى دور الـ16 من عمر بطولة كأس الامم الافريقية و المقرر لها بمدينة دوالا الكاميرونية يوم الاربعاء القادم الموافق 26 من الشهر الجارى فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة .

وفى حال تأهل منتخب مصر من دور الـ16 فإنه سوف يلاقي الفائز من لقاء منتخب المغرب و منتخب مالاوي، خلال منافسات دور ربع النهائي.

وفي الدور قبل النهائي من الأمم الإفريقية سيواجه منتخب مصر أحد المنتخبات التالية: غينيا الاستوائية أو جامبيا أو الكاميرون أو جزر القمر.