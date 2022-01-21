اخبار الرياضه

تعرف على مشوار منتخب مصر للوصول إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار منتخب مصر للوصول إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر من التأهل لدور الـ16 في بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما حقق 6 نقاط وحصد المركز الثانى من المجموعة الرابعة حيث تمكن من الفوز على غينيا بيساو  والسودان و الهزيمته في الجولة الأولى أمام نيجريا.

و يستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في متصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط إثر فوزه على الجزائر وغينيا الاستوائية والتعادل مع سيراليون فى دور الـ16 من عمر بطولة كأس الامم الافريقية و المقرر لها بمدينة دوالا الكاميرونية يوم الاربعاء القادم الموافق 26 من الشهر الجارى فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة . 

وفى حال تأهل منتخب مصر من دور الـ16 فإنه سوف يلاقي الفائز من لقاء منتخب المغرب و منتخب مالاوي، خلال منافسات دور ربع النهائي.

وفي الدور قبل النهائي من الأمم الإفريقية سيواجه منتخب مصر أحد المنتخبات التالية: غينيا الاستوائية أو جامبيا أو الكاميرون أو جزر القمر.

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا