شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: موسيمانى يحدد ترتيب بدلاء أكرم توفيق ولجنة التخطيط ترفض ضم سيرينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة، إن لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح رفضت اقتراح الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني بضم الاوروجوياني جاستن سيرينو لاعب صن دوانز خلال الميركاتو الشتوي بعد فتح فريقه باب رحيله

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية ETC، اليوم الخميس: "كشف مصدر مسئول أن المدير الفني عرض شراء اللاعب واعارته لاحد أندية الدوري المصري لمدة 6 أشهر وضمه في الصيف بعد دراسة العروض التي ستصل المحترفين في صفوف الفريق أمثال ميكيسوني وبيرس تاو واليوديانج".

وأضاف المصدر أن اللجنة تحفظت علي طلب موسيماني بسبب كبر سن سيرينو وبلوغه 32 عاما في الموسم المقبل مما يعني صعوية الاستفادة منه فنيا أو مستقبلا

وأشار المصدر أن اللجنة لم تنسي موقف صن دوانز والتي ؤفضت بيعه 2021 مقابل 3 ملايين دولار وتمسكت بالحصول وقتها علي 5 ملايين دولار كاش وتم غلق الصفقة وقتها

وكان الزمالك دخل في مفاوضات مع سيرينو لضمه تحسبا لرحيل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق واذي رفض شروط الأبيض للتجديد .

أوضح الإعلامي محمد شبانة، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني استفسر من إدارة الكرة عن موقف التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر إف سي والمنتخب الوطني خلال دراسته للأسماء المرشحة لخلافة أكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي قائلا "كشف مصدر مسئول أن أمير توفيق مدير التعاقدات تواصل مع اللاعب ووكيله من أجل الحصول علي نسخه من عقد لاعب المننتحب مع فريقه فيوتشر وعقده مع الزمالك لبحثه حتي لايصطدم النادي الأهلي بوجود أي ثغرات في عقده".

وأضاف المصدر أن موسيماني رشح عمر كمال عبدالواحد في الترتيب الأول لضمه لاجادته اللعب في أكثر من مركز ويمتلك روح قتالية عالية

وأشار المصدر أن تريب اللاعبين حسب رغبة موسيماني عمر كمال وهشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري وعلي فوزي لاعب إنبي ووهشام صالح بلحه لاعب المحلة .