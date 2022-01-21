شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة فى كأس رابطة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الجمعة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة بإقامة ثلاث مباريات تجمع الأهلى مع المقاولون و الاسماعيلى مع البنك الاهلى على ستاد الإسماعيلية ومباراة سموحة والجونة على ستاد الإسكندرية

يستضيف فريق الاهلى نظيره المقاولون العرب في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة، وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

ويستضيف الاسماعيلى نظيره البنك الاهلى في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد الإسماعيلية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الدراويش بعد التعادل مع الاهلى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل البنك الاهلى مع سموحة سلبياً في نفس الجولة.

ويواجه سموحة نظيره الجونة في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع البنك الاهلى بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الجونة على المقاولون العرب بهدف دون رد في نفس الجولة.