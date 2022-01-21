شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم من المجموعة الثانية بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح أسماء حكام مباريات اليوم من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة حيث يلتقى الاهلى مع المقاولون العرب و يستظيف سموحة نظيرة الجونة و في الختام يواجه الاسماعيلى فريق البنك الاهلى .

مباراة سموحة و الجونة

ويدير المباراة الحكم محمد سلامة و يساعدة كل من محمد عاطف ومحمد جاد و حكم رابع عمرو عايد و على الفيديو كل من مصطفى مدحت ومحمد عبد الحافظ .

مباراة الاهلى و المقاولون العرب

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم نادر قمر الدولة لادارة مباراة الاهلى و المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة . و يساندة كل من هانى خيرى و محمد محمود لطغى و محمد العتبانى و على الفيديو كل من محمد الحنفى و محمد التابعى .