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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم من المجموعة الثانية بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح أسماء حكام مباريات اليوم من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة حيث يلتقى الاهلى مع المقاولون العرب و يستظيف سموحة نظيرة الجونة و في الختام يواجه الاسماعيلى فريق البنك الاهلى .مباراة سموحة و الجونة
ويدير المباراة الحكم محمد سلامة و يساعدة كل من محمد عاطف ومحمد جاد و حكم رابع عمرو عايد و على الفيديو كل من مصطفى مدحت ومحمد عبد الحافظ .
مباراة الاهلى و المقاولون العرب
وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم نادر قمر الدولة لادارة مباراة الاهلى و المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .
و يساندة كل من هانى خيرى و محمد محمود لطغى و محمد العتبانى و على الفيديو كل من محمد الحنفى و محمد التابعى .
مباراة الاسماعيلى و البنك الاهلى
يقود محمد عادل مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي تحكيميا ويساعدة كل من أحمد رشدى و طارق مصطفى وحسنى سلطان و على الفيديو عمرو الشناوى وهيثم الشريف.