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تعرف على حكام مباريات اليوم من المجموعة الثانية بكأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت  لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح أسماء حكام مباريات اليوم من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة حيث يلتقى الاهلى مع المقاولون العرب و يستظيف سموحة نظيرة الجونة و في الختام يواجه الاسماعيلى فريق البنك الاهلى .

مباراة سموحة و الجونة 

ويدير المباراة الحكم محمد سلامة و يساعدة كل من محمد عاطف ومحمد جاد و حكم رابع عمرو عايد و على الفيديو كل من مصطفى مدحت ومحمد عبد الحافظ . 

 

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مباراة الاهلى و المقاولون العرب 

 

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم  الحكم نادر قمر الدولة لادارة مباراة الاهلى و المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

و يساندة كل من هانى خيرى و محمد محمود لطغى و محمد العتبانى و على الفيديو كل من محمد الحنفى و محمد التابعى .

 

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مباراة الاسماعيلى و البنك الاهلى 

 يقود محمد عادل مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي تحكيميا ويساعدة كل من أحمد رشدى و طارق مصطفى وحسنى سلطان و على الفيديو عمرو الشناوى وهيثم الشريف.

 

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