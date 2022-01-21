شكرا لقرائتكم خبر عن نادر قمر الدولة يدير مباراة الأهلى والمقاولون العرب والحنفى للفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح الحكم نادر نور الدين لادارة مباراة الاهلى و المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

و يساندة كل من هانى خيرى و محمد محمود لطغى و محمد العتبانى و على الفيديو كل من محمد الحنفى و محمد التابعى .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي وي السلام، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة لمسابقة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ومن جانب أخر أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في كأس رابطة الأندية المحترفة والمحدد لها غدًا الجمعة.

وضمت القائمة 23 لاعبًا هم: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد أشرف ومحمد مغربي وعبد الرحمن نجاح «مانو» ومحمد أحمد «شرقية» وعبد الجواد عبد الرحمن وميدو نبيل ومصطفى أبو الخير وكريم فؤاد وأحمد سيد عبد النبي وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.