شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهى إجراءات فيرناندو.. واللاعب جاهز للمشاركة أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو الإسماعيلى، إجراءات قيد الأرجنتيني دييجو فيرناندو مهاجم الفريق الجديد لدى الاتحاد المصرى لكرة القدم بعدما وصلت بطاقته الدولية صباح الخميس ليصبح اللاعب جاهزا للمشاركة حسب رؤية الجهاز الفنى بقيادة مواطنه خوان براون.

وكان اللاعب قد انتظم فى التدريبات الجماعية بعد عودة الفريق من الإسكندرية عقب أداء مباراتى سموحه والأهلى ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.

ويستعد الدراويش لملاقاة البنك الأهلى عصراليوم الجمعه فى ثالث جولات كأس الرابطة وذلك على ملعبه بالإسماعيلية، ويسعى للحفاظ على تصدره للمجموعة برصيد 4 نقاط متساويًا مع الجونة.

وأنضم " دييجو فيرناندو " إلى صفوف الدراويش لمدة 4 مواسم ونصف قادمًا من الدورى الإكوادوري بناءًا على طلب خوان براون المدير الفنى للفريق الذى أكد فى تصريحاته أن اللاعب كان يلعب بإستمرار قبل التعاقد معه ويسجل بصفة مستمرة وسوف ينسجم ويتأقلم بشكل سريع مع الفريق من أجل المساعدة لتحسن النتائج بشكل تدريجي.