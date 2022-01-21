أوباميانج يؤكد سلامة قلبه بعد الخضوع لفحوصات

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، أن قلبه سليم وأنه على ما يرام، وذلك بعد خضوعه لفحوصات طبية في العاصمة لندن.

كان قائد الجابون قد رحل من صفوف منتخب بلاده المتواجد في الكاميرون للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، وذلك لأسباب طبية بعدما لم يشارك في أي مباراة بسبب اكتشاف مشاكل في القلب خلال خضوعه لفحوصات طبية.

وجاءت عينة أوباميانج إيجابية في فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد يوم 6 يناير الجاري لدى وصوله إلى مدينة ياوندي الكاميرونية.

وأوضح النجم الجابوني البالغ من العمر 32 عاما أنه عاد إلى التدريبات بعدما حصل على الضوء الأخضر بذلك.

وقال أوباميانج عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام": "لقد عدت إلى لندن للخضوع لبعض الفحوصات الإضافية، وأنا سعيد للغاية بقول إنني في حالة صحية جيدة ".

وأضاف: "أقدر كثيرا كل الرسائل التي وصلتني خلال الأيام القليلة الماضية".

وارتبط أوباميانج ، خلال الأسبوع الجاري، بالانتقال إلى النصر السعودي على سبيل الإعارة.

ولم يلعب النجم الجابوني أي مباراة مع أرسنال منذ أن تم تجريده من شارة قيادة الفريق الشهر الماضي، وذلك بعد خرقه للوائح الانضباط.

وقال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال في مؤتمر صحفي الأربعاء: "أوباميانج في لندن ويخضع للفحوصات لأننا ليس لدينا أي إيضاحات من الجابون بشأن سبب عودته".

وأتم: "لذا كان من واجبنا التأكد من صحته وسلامته، بالنظر إلى ما فعلناه مع اللاعب فإن الأمر لا يمثل أي مشكلة".