بيان غاضب من ديمبلي ردا على تصريحات مسؤول برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أبدى الفرنسي عثمان ديمبلي جناح فريق برشلونة الإسباني، غضبه تجاه التصريحات التي أدلى بها ماتيو أليماني مدير الكرة بالفريق الكتالوني، والتي أمر فيها اللاعب بالبحث عن فريق جديد بشكل فوري.

وعانى النجم الفرنسي في برشلونة منذ انضمامه له قادما من بوروسيا دورتموند في عام 2017 مقابل 105 مليون يورو (77ر118 مليون دولار).

وحالت سلسلة من الإصابات والانتكاسات دون تقدم اللاعب، رغم أن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق أكد أن ديمبلي يمكن أن يصبح الأفضل في العالم في مركزه.

ويستمر عقد ديمبلي مع برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري، الأمر الذي يعني أن فترة الانتقالات الشتوية في الشهر الجاري قد تكون آخر فرصة للنادي للاستفادة ماليا من اللاعب.

ولا يرغب برشلونة في خسارة الأموال في صفقة كلفته كثيرا، من خلال رحيل اللاعب في صفقة انتقال مجاني، لذلك كان النادي الكتالوني يرغب في تمديد عقده، لكن أليماني أكد أن كل العروض المقدمة لديمبلي تم رفضها من قبل وكلاء اللاعبت.

وأضاف أليماني في حديثه لقناة برشلونة، اليوم الخميس: "الامر يبدو وأن اللاعب لا يرغب في مواصلة مسيرته مع برشلونة وأنه غير ملتزم بالمشروع المستقبلي للفريق".

وأثارت هذه التصريحات غضب ديمبلي، في الوقت الذي قال فيه أليماني: "لقد أخبرناه ووكيله أنه يجب عليه الرحيل عن الفريق فورا ونحن نرغب في وجود اللاعبين الملتزمين بالمشروع، نتوقع حدوث عملية انتقاله قبل 31 يناير الجاري".

وارتبط ديمبلي بالانتقال إلى أندية عدة مثل ليفربول وباريس سان جيرمان ونيوكاسل.

وردا على موقف برشلونة، أصدر ديمبلي بيانا مطولا عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام"، قائلا إنه لن يخضع لما وصفه بالابتزاز.

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 24 عاما أنه قضى أربعة أعوام يقرأ الكثير من الأكاذيب عنه ، مؤكدا أن ذلك تم افتعاله من أجل غرض وحيد وهو إيذاءه، حسب البيان، مشيرا إلى أنه كان مخطئا بعدم الحديث عن ذلك عاجلا.

وقال ديمبلي: "ابتداء من اليوم سأجيب بصدق ولن استسلم لأي ابتزاز، أبلغ من العمر 24 عاما، ومثل أي شخص آخر لدي أخطاء، لقد عشت لحظات معقدة من الإصابات كما أنني تعرضت للإصابة بكورونا، كنت ألبي نداء المدرب للمشاركة حتى بدون تدريبات".

وأضاف: "أقدر فرصة القيام بأفضل وظيفة في العالم، وبالإضافة إلى ذلك فإن رسالتي واضحة، لا أسمح لأي شخص أن يقول بأنني غير مشارك في المشروع الرياضي، لا أسمح لأي شخص أن يفتش في نواياي التي لم أصرح بها، لا أسمح لأحد أن يتحدث بالنيابة عني أو عن وكيلي الذي يحظى بثقتي الكاملة".

وتابع ديمبلي: "لازال لدي عقد، وأنا دائما تحت تصرف فريقي ومدربي، لقد أعطيت دائما كل ما لدي لزملائي وللجماهير، وهذا لن يتوقف الآن".

كان تشافي قد طالب ديمبلي بتوقيع عقد جديد أو أن يتم بيعه، لكن اللاعب الذي انضم إلى برشلونة بعد صفقة انتقال ضخمة للبرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان، ربما يكون قد شارك في المباراة الأخيرة له مع الفريق الكتالوني، بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق في مباراة أتليتك بلباو في دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا اليوم الخميس.

وأوضح ديمبلي: "ليس من طبعي الغش وكذلك لا استسلم للابتزاز".

واختتم ديمبلي بيانه قائلا: "كما تعلمون هناك مفاوضات، ولقد تركت الأمر لوكيلي لكي يعتني به لأن ذلك مجاله، مجالي هو كرة القدم ومشاركة لحظات الفوز مع زملائي في الفريق وكذلك مع الجماهير، والأهم من ذلك، دعونا نركز على الأمور الأساسية وهي الفوز".