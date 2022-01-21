الصفاقسي يوافق على انتقال فراس شواط إلى الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - وافق نادي الصفاقسي التونسي على رحيل مهاجمه فراس إلى الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر بالإسماعيلي في تصريحات خاصة ليلا كورة إن الصفاقسي وافق على العرض الذي قدمته إدارة "الدراويش" لضم فراس شواط خلال الميركاتو الشتوي.

وأضاف المصدر أن الصفاقسي وافق على تخفيض المقابل المالي الذي طلبه في البداية لإتمام الصفقة، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل وخوض تجربة جديدة مع الإسماعيلي.

ويتبقى فقط أن يدفع الإسماعيلي المقابل المادي المتفق عليه لحسم الصفقة والإعلان عنها رسميا.

ويعمل الإسماعيلي على تدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي للخروج من دوامة النتائج المخيبة، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري المصري برصيد نقطتين من أول 7 مباريات.