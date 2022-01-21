جدول مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية (المواعيد والملاعب)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

اكتمل جدول مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية مع نهاية دور المجموعات مساء اليوم الخميس في ملاعب الكاميرون.

ويلعب المنتخب المصري في دور الـ16 من البطولة مباراة في غاية الصعوبة أمام كوت ديفوار، وستكون من بين المواجهات القوية أيضا نيجيريا أمام تونس.

وتقام مرحلة دور الـ16 خلال الفترة من 23 وحتى 26 يناير، ومن بعد ذلك تقام مباريات ربع النهائي.

وأتت مباريات دور الـ16 كما يلي:

23 يناير

بوركينا فاسو VS الجابون

استاد ليمبي

الساعة 6 مساء

نيجيريا وتونس

استاد رومدي أدجيا

الساعة 9 مساء

24 يناير

غينيا VS جامبيا

استاد كويكونج

الساعة 6 مساء

الكاميرون VS جزر القمر

استاد أوليمبي

الساعة 9 مساء

25 يناير

السنغال VS كاب فيردي

استاد كويكونج

الساعة 6 مساء

المغرب VS مالاوي

استاد أحمدو أهيدجو

الساعة 9 مساء

26 يناير

كوت ديفوار VS مصر

استاد جابوما

الساعة 6 مساء

مالي VS غينيا الإستوائية

استاد ليمبي

الساعة 9 مساء