1.2 مليون طلب لشراء تذاكر مونديال قطر 2022 خلال 24 ساعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس، استقبال أكثر من مليون ومئتي ألف تذكرة في أول 24 ساعة من فترة المبيعات الأولية.



وأكد "فيفا" عبر موقعه الرسمي أنه تم طلب ما يزيد عن 140 ألف تذكرة لحضور المباراة النهائية، وأكثر من 80 ألف تذكرة لمباراة الافتتاح في 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2022.



وجاء الإقبال الأكبر على شراء التذاكر من دولة قطر ثم الأرجنتين فالمكسيك والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وانجلترا والهند والمملكة العربية السعودية والبرازيل وفرنسا.



وذكر "فيفا" أنه سيتم إخبار أصحاب الطلبات الناجحة كليا أو جزئيا وأصحاب الطلبات غير الناجحة بنتيجة طلباتهم في موعد أقصاه الثامن من آذار / مارس المقبل.



والأربعاء، أعلنت قطر انطلاق المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر كأس العالم 2022 التي تقام منافساتها على أراضيها نهاية العام الجاري.



ومن المتوقع إتاحة فرصة ثانية لشراء تذاكر كأس العالم قطر 2022 قبل موعد سحب قرعة كأس العالم المقررة يوم الجمعة الأول من نيسان / إبريل المقبل، وذلك وفق نظام أسبقية الشراء.



وسيعلن عن المزيد من مراحل بيع تذاكر المباريات بعد موعد سحب قرعة البطولة، وستشمل مجموعات إضافية من بينها تذاكر مشجعي منتخب محدد.



وتتيح التذاكر حضور المباراة ضمن صفوف مشجعي نفس المنتخب، وأخرى للمشجعين الراغبين في حجز مقعد في إحدى المباريات المحتملة لمنتخبهم المفضل خلال مرحلة خروج المغلوب، بما فيها المباراة النهائية.​​​​​​​