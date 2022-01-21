شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يمنح لاعبى الاتحاد السكندرى راحة بعد الفوز على إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لاعبيه 24 ساعة راحه بعدالفوز على ايستر كومبانى في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس في بطولة كأس الرابطة.

فاز فريق الإتحاد السكندرى على نظيره إيسترن كومبانى بنتيجة 1/0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الاولى بكأس رابطة الاندية المحترفة .

انتهى الشوط الأول من لقاء الاتحاد السكندرى و إيسترن كومبانى بنتيجة 1/0 بهدف الغانى بنجامين بواتينج الذى سجله للفريق السكندرى فى الدقيقة 20 .

بدأ الإتحاد اللقاء بتشكيل مكون من ،أحمد يحيى - السيد سالم - عبد الله نصيب - محمود شبانة - هشام صلاح - مراون عطية - خالد الغندور - مورو - بنجامين - أحمد عادل ميسي - مابولولو.

ينما بدأ إيسترن كومبانى المباراة بتشكيل مكون ، حراسة المرمي أحمد بوسكا ، خط الدفاع أحمد السعيد (متعب) - خالد مصطفي - محمد صالح - أحمد أبو بكر (موكشا) ، خط الوسط أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد ناصر (مودي)-طرابلسي - أحمد حمزة (حمزاوي)

الهجوم أحمد أمين (اوفا) - فراس بن عايفية ، البدلاء : عماد حمدي - بنچامين - صابر الشيمي - كمال أبو الفتوح - محمد حسن - أحمد تمساح - مصطفى فريد - الحسيني طه - يوسف مجدي عبد الغني