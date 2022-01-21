شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 20 / 1 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، إصابة فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة بفيروس كورونا، و رابطة الأندية تعلن إيقاف 112 مشجعا من الإسماعيلي و47 من الأهلي.

إصابة فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة بفيروس كورونا

تعرض البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة للإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وتم عزله وخضوعه البروتوكول العلاجي.

فيوتشر يهزم المقاصة 1/0 ويفض الاشتباك على صدارة المجموعة الأولى بكأس الرابطة

حقق فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، فوزاً ثميناً بعد تغلبه على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين حيث ألغى إبراهيم نور الدين حكم اللقاء قد هدفاً لفيوتشر سجله ناصر ماهر في الدقيقة العاشرة، بينما سجل أحمد رفعت لفيوتشر في الدقيقة 64.

رابطة الأندية تعلن إيقاف 112 مشجعا من الإسماعيلي و47 من الأهلي

أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عقوبات الجولة الثانية من مسابقة كأس الرابطة.

عواد يغيب عن تدريب الزمالك بسبب امتحانات نصف العام

حصل محمد عواد حارس مرمى الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس، بعدما حصل على إذن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون.

المنتخب يؤدي تدريباته مبكرًا لمراقبة منافسه في دور ال16

أدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم في الثانية عشر ظهرًا على أحد الملاعب الفرعية لستاد أولمبيك بالعاصمة الكاميرونية ياوندي

الزمالك يتكفل بنفقات علاج أشرف قاسم

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تحمل القلعة البيضاء جميع تكاليف علاج أشرف قاسم لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق.

فتوح جاهز للمشاركة مع المنتخب فى دور الـ16 بأمم أفريقيا

تأكدت سلامة أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر وجاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة للمنتخب بدور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2022 المقامة الآن بالكاميرون وتختتم فعالياتها يوم 6 فبراير المقبل.