شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 20 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 20 / 1 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، عواد يغيب عن تدريب الزمالك بسبب امتحانات نصف العام، و فى خطاب رسمى ..كارتيرون يُنذر الزمالك اعتراضاً على رحيل شبانة.

عواد يغيب عن تدريب الزمالك بسبب امتحانات نصف العام

حصل محمد عواد حارس مرمى الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس، بعدما حصل على إذن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون.

الزمالك يتكفل بنفقات علاج أشرف قاسم

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تحمل القلعة البيضاء جميع تكاليف علاج أشرف قاسم لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق.

فى خطاب رسمى ..كارتيرون يُنذر الزمالك اعتراضاً على رحيل شبانة

في تصعيد جديد من جانب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قام المدرب الفرنسي بإرسال إنذار لإدارة ناديه اعتراضاً على إتمام صفقة إعارة محمود شبانة مدافع الفريق لنادي الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم.

الزمالك يبحث حل أزمة مستحقات اللاعبين عقب فشل احتراف مصطفى فتحى

يبحث مسئولو نادى الزمالك حل أزمة المستحقات المتأخرة للاعبى كرة القدم، والتى جاءت نتيجة الأزمة المالية التى يمر بها النادى منذ فترة طويلة، وذلك بعد فشل انضمام مصطفى فتحى لاعب الفريق إلى التعاون السعودى وتراجع الأخير عن ضمه وهو ما كان سينعش خزينة النادى بما يقرب من مليون دولار خلال الفترة الحالية.

اللوائح بتقول ايه !!.. خبير تحكيمى يكشف مدى صحة عقوبات قمة السلة بين الأهلى و الزمالك

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل حول صحة القرارات التحكيمية فى مباراة قمة السلة التى جمعت الأهلى والزمالك فى الجولة الحادية عشر من بطولة دورى السوبر، والتى انتهت بفوز الأهلى بنتيجة 86\85.

كارتيرون يجتمع بشيكابالا وحازم إمام.. ويكثف التدريبات البدنية فى مجمع الصالات

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة سريعة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض، وحازم إمام الظهيرالأيمن قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس..

تدريبات خاصة لعمر السعيد .. ومشاركة السداسي في المران الجماعي

تولى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الإشراف على تدريبات عمر السعيد مهاجم الأبيض بعد خضوعه لتدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.