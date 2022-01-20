شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعادل مع سبورتنج 26/26 فى المرحلة الثانية من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره سبورتنج بنتيجة 26/26 فى إطار ثان جولات المرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2021/2022.

ونجح فريق الأهلى فى الفوز على سموحة بنتيجة 35/17 فى أول مواجهات المرحلة الثانية ، حيث إرتفع رصيد الفريق إلى 9 نقاط .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير المقبل موعدا لانطلاق منافسات كأس الاتحاد للسيدات.

يشارك فى كأس الاتحاد للسيدات كل من: سموحة و أكاديمية القليوبي و هليوبوليس و 6 أكتوبر واتحاد الشرطة و هليوليدو و مدينة نصر والترسانة والزهور والمعادى و منوف الرياضى.

وهذه الأندية أصحاب المركز الرابع و حتى التاسع من المرحلة الأولى لدورى السيدات على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية.