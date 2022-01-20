شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تضرب إنبى قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض إبراهيم يحيى ومصطفى شلبى ومحمد المرسى لاعبو إنبى، وعبد الناصر محمد مدير الكرة للإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد المسحة الطبية التي أجروها استعدادا لمواجهة سيراميكا في كأس الرابطة.

وتحوم الشكوك حول إصابة الثنائى مصطفى جمال وخالد رضا بكورونا

ويواجه إنبى نظيره سيراميكا بعد غدٍ السبت على ستاد السويس الجديد في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

يقام الدوران نصف النهائي والنهائي فى الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية، وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية إنبى في المجموعة الثالثة والتي تضم بجواره كلا من فاركو، الزمالك، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش.