شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يكلف الجهاز المعاون بتقرير فنى عن المنتخب الايفوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفني للمنتخب المصرى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش من معاونيه مشاهدة مباريات منتخب كوت ديفوار في النسخة الحالية من امم افريقيا 2021 التى تقام بالكاميرون وطالبهم بعمل تقرير فنى لمعرفة نقاط القوة و الضعف فى صفوف الأفيال .

يلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار في السادسة من مساء الأربعاء المقبل في دور الـ 16 لبطولة كأس الامم الافريقية ؟

ويرغب كارلوس كيروش لمرعفة نقاط القوة والضعف في صفوف كوت ديفوار من اجل دراسة المنافس وإعداد الخطة التى تحقق الفوز للمنافسة على الصعود الى الأدوار النهائية لبطولة كأس الأمم الافريقية .

تتوجه بعثة منتخب مصر الى مدينة دوالا صباح الغد الجمعة استعدادا لمواجهة كوت ديفوار في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون حيث صعد الفراعنة عقب حصد المركز الثانى من المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط .

وصعد كوت ديفوار الى دور الـ16 للبطولة متصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين أمام الجزائر و غينيا الاستوائية و التعادل مع سيراليون .