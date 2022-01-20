شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ ينصف الفراعنة قبل مواجهة كوت ديفوار فى دور الـ16 بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت مواجهة منتخبنا الوطنى مع كوت ديفوار في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة في الكاميرون بعد فوز الأفيال على الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف وتصدرهم مجموعتهم ويقام اللقاء يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة السادسة مساء.

ويبتسم التاريخ للفراعنة في إجمالي المواجهات التي جمعت المنتخبين على مدار التاريخ حيث تقابلا 22 مرة في جميع البطولات والتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ولكأس العالم والمباريات الودية فازت مصر 10 مرات وتعادلا في ست لقاءات وخسر الفراعنة مثلهم.

شهد عام 1970 أي منذ 52 عاما أول مواجهة بين منتحبنا الوطنى وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية وفازت مصر 3 / 1 في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع وبعد أول مباراة بأربعة أعوام وبالتحديد عام 1974 جاءت المواجهة الثانية بين المنتخبين في دور المجموعات وفاز الفراعنة بهدفين دون رد.

6 أعوام مرت على المواجهة الثانية ليستهل الفراعنة مواجهة كوت ديفوار في اللقاء الثالث عام 1980 في دور المجموعات وفازت مصر 2 / 1 وفي نسخة عام 1984 كانت المواجهة الثالثة في دور المجموعات وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

وشهدت بطولة عام 1986 التي توج بها الفراعنة فوز منتخب مصر على كوت ديفوار بهدفين نظيفين في دور المجموعات وكان الانتصار الأول للأفيال الإيفوارية على الفراعنة موسم 1990 بنتيجة 3 / 1 في دور المجموعات.

وابتسمت ركلات الترجيح في نسخة 1998 وفي ربع النهائي للفراعنة بعد التعادل سلبيا بدون أهداف،أما في نسخة 2006 التقيا مرتين، الأولى كانت في دور المجموعات وفاز منتخب مصر بثلاثة أهداف لهدف،فيما جاءت المواجهة الثانية في النهائي وفاز منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف وتوجت مصر باللقب الخامس في تاريخها.

أما المواجهة الأخيرة كانت في عام 2008 في نصف النهائي واكتسح منتخب مصر بجيله الذهبي أفيال كوت ديفوار بأربعة أهداف لهدف،وإجمالا في كأس أمم إفريقيا التقى المنتخبان 10 مرات فازت مصر سبع مرات وتعادلا مرتين ولم يخسر الفراعنة سوى مرة وحيدة فقط.