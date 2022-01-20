شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: رفعنا الضغط من على اللاعبين وهدفنا الكونفدرالية والدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجدي تراوري مدرب المصري عن طموحات وأهداف الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة معين الشعباني في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وذلك بعد الفوز على بيراميدز في الجولة الثالثة بهدف نظيف.

وقال تراوري في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: كأس الرابطة هي فرصة لاكتشاف اللاعبين ومنح الفرصة للجميع، وهناك لاعبين عائدين من الإصابة مثل أبو سليمة، ولاعبين جداً مثل إسلام المزين، وهذا التوقيت مناب لدخول اللاعبين في التشكيل، وكذلك منحنا الفرصة لعمرو موسى.

أضاف: ما نحتاجه في هذه الفترة هو ريتم الفريق ونكون جاهزين بدنياً وهذه البطولة جاءت في الوقت المناسب ونجهز أنفسنا بشكل جيد، وضعنا في المصري يختلف عن باقي الأندية لأننا ندخل معسكر طوال العام ولا توجد فرصة للاعبين ليتنفسوا ونتعامل بحكمة مع كل هذه العوامل، الأهم بالنسبة لنا أن نجهز اللاعبين للدوري وبطولة كأس الكونفدرالية.

واصل: رسالتنا للاعبين أن الأداء أهم شئ ليس علينا ضغوط للتتويج بالبطولة ورفعنا هذا الضغط عن اللاعبين، لأن أفريقيا والدوري الأهم بالنسبة لنا، ولذلك نحاسب اللاعبين على الأداء، ونجهز الفريق لشهر فبراير.

واختتم: الكونفدرالية هي هدف المصري وجماهيره ونسعى للتواجد في مركز جيد بالدوري يليق بالفريق.