شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته للأهلي فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق المقاولون العرب استعداداته لمباراة الأهلي المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأدى الفريق مرانه الأخير اليوم وقبل انطلاق المران عقد محمد عودة، المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين.

وشهد المران جانبا من التدريبات البدنية للاعبين وفقرات متنوعة بالكرة وحرص المدير الفني على التركيز على بعض الجمل الخططية.

واختتم محمد عودة المدير الفني للفريق فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين وحرص خلالها على تنفيذ جوانب فنية وخططية محددة، وينتظم الفريق في معسكر مغلق حيث يختار المدير الفني القائمة التي سيدخل بها اللقاء.

ويعاني المقاولون العرب من نقص عددي كبير في صفوفه بغياب 11 لاعبا وانضم عمر بسام مهاجم الفريق لقائمة الغيابات بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقرر محمد عودة مدرب الفريق منح الفرصة لعدد من الناشئين لتعويض النقص في صفوف الفريق الأول، حيث استعان بـ 7 ناشئين خلال تدريبات الأمس.