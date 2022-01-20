شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عماد حمدى وتواجد فيرناندو فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، قائمة لاعبيه التى ضمت 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة البنك الأهلى غدًا الجمعه فى ثالث جولات كأس رابطة الأندية المحترفة وتواجد الأرجنتينى دييجو فيرناندو مهاجم الدراويش الجديد فى القائمة.

وكان الجهاز الإدارى للفريق، قد أنهى إجراءات قيد اللاعب بالاتحاد المصرى لكرة القدم صباح الخميس بعد وصول بطاقته الدولية ليصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق وفقًا لرؤية الجهاز الفنى للدراويش.

كما شهدت قائمة الدراويش عودة اللاعب عماد حمدى بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن مباراتى سموحه والأهلى فى كأس الرابطة.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم – عمر رضوان،الدفاع: عصام صبحي – عبد الله جمعة – باهر المحمدي – محمد عمار – مروان صحراوي – محمد دسوقي،الوسط: عمر الوحش – عماد حمدي – محمود عبد العاطي – محمد عادل – وجيه عبد الحكيم – عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي – سايكو كوناتيه – محمد الشامي – جان موريل،الهجوم: كارميلو ألجازانزا – دييجو فيرناندو.

ويحتل الإسماعيلى صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بالتساوي مع الجونة،ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء من أجل الحفاظ على تصدر قمة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متساويًا مع الجونة والتى تضم أيضًا أندية ” الأهلى والمقاولون العرب وسموحه والبنك الأهلى .