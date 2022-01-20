شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: جيلنا كان أذكى من الجيل الحالى وغير راض عن أداء اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن عدم رضاه عن أداء لاعبيه في مباراة اليوم التي جمعت الاتحاد وإيسترن كومباني وانتهت بفوز زعيم الثغر بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: هي أول بطولة من نوعها ومهم أن نشارك فيها في أول نسخة بشكل إيجابي ويكون لنا بصمة، هذا بخلاف أنني وحسام وباقي الجهاز نريد أن يكون لنا بصمة في أي بطولة، وألا نكون مثل أي فريق، حتى لو لم نمتلك إمكانيات يجب أن ننافس.

أضاف: نناطح الإمكانيات الأعلى منا حصدنا 7 نقاط ونحارب لنكون الأفضل للعب قبل النهائي والنهائي، وهناك فرق لديها إمكانيات كبيرة بتقع، غير راضيين على أداء اللاعبين اليوم، مع احترامي لإيسترن كومباني كان بإمكاننا أن نقدم أداء أفضل من الفوز بهدف واحد.

واختتم: نوعيات اللاعبين في مصر حالياً تختلف عن الأجيال السابقة، واستيعابهم صعب الآن صعب جداً قد يكون هذا بسبب نوعية الأكل الذي يتناولونه هناك عوامل كثيرة تتحكم في ذكاء اللاعب، عندما كنا نلعب "محدش كان بيقولنا اعمل حاجة لكن دلوقتي لازم تقل للاعيبة على كل حاجة".