شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك من حلمى طولان بعد تفشى كورونا فى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى من مجلس الإدارة إجراء مسحة طبية لجميع لاعبى الفريق البترولى بعد إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا المستجد والاشتباه في إصابة لاعبين أخرين.

ولبى مجلس إدارة إنبي برئاسة أيمن الشريعى رغبة حلمى طولان بإجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين تتحدد موعدها خلال الساعات القادمة للتأكد من سلامة جميع العناصر قبل مواجهة فريق سيراميكا في كأس رابطة الأندية المحترفة.

تعرض إبراهيم يحيى ومصطفى شلبى ومحمد المرسى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى وعبد الناصر محمد مدير الكرة للإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد المسحة الطبية التي أجروها استعدادا لمواجهة سيراميكا في كأس الرابطة.

وتحوم الشكوك حول إصابة الثنائى مصطفى جمال وخالد رضا بكورونا الأمر الذى دفع حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى على طلب إجراء المسحه الطبية لكافة اللاعبين للتأكد من سلامة باقى العناصر قبل مباراة سيراميكا.

ويواجه إنبى نظيره سيراميكا بعد غدٍ السبت على ستاد السويس الجديد في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

يقام الدوران نصف النهائي والنهائي فى الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية، وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية إنبى في المجموعة الثالثة والتي تضم بجواره كلا من فاركو، الزمالك، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش.