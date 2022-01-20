- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 / 1 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، إصابة فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة بفيروس كورونا، و رابطة الأندية تعلن إيقاف 112 مشجعا من الإسماعيلي و47 من الأهلي.
إصابة فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة بفيروس كورونا
فيوتشر يهزم المقاصة 1/0 ويفض الاشتباك على صدارة المجموعة الأولى بكأس الرابطة
رابطة الأندية تعلن إيقاف 112 مشجعا من الإسماعيلي و47 من الأهلي
المنتخب يؤدي تدريباته مبكرًا لمراقبة منافسه في دور ال16
فتوح جاهز للمشاركة مع المنتخب فى دور الـ16 بأمم أفريقيا
المصري يلقن بيراميدز هزيمة ثالثة ويفوز عليه 1 / 0 بكأس الرابطة
الإتحاد السكندرى يهزم إيسترن كومبانى 1/0 فى كأس الرابطة