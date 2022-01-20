شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتوجه غدا الى مدينة دوالا لملاقاة كوت ديفوار فى دور الـ 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة منتخب مصر الى مدينة دوالا صباح الغد الجمعة استعدادا لمواجهة كوت ديفوار في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون حيث صعد الفراعنة عقب حصد المركز الثانى من المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط .

وصعد كوت ديفوار الى دور الـ16 للبطولة متصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين أمام الجزائر و غينيا الاستوائية و التعادل مع سيراليون .

ومن جانب أخر تأكدت سلامة أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر وجاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة للمنتخب حيث كان يعاني من شد في السمانة و إجهاد عقب مشاركته في مباراة المنتخب الأولى أمام نيجيريا وأصبح جاهز لمباراة دور الـ16.

و خاض منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تدريب في الثانية عشر ظهر اليوم شارك فيه جميع اللاعبين وتحديدًا ممن شاركوا في مباراة أمس أمام السودان التي شهدت فوز الفراعنة بهدف دون رد في الجولة الثالثة و الأخيرة لدور المجموعات.